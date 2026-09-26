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Ankara'da 10. kahve festivali kapılarını açtı, 200'e yakın marka yer alıyor

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Ankara'da 10. kahve festivali kapılarını açtı, 200'e yakın marka yer alıyor
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Ankara'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen kahve festivali dün kapılarını açtı. 25-27 Eylül arasında 3 gün sürecek festivalde kahve tutkunları 200'e yakın markanın ürünleriyle buluşuyor; atölyeler, söyleşiler ve sahne performansları düzenleniyor.

ANKARA'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen kahve festivalinde, farklı kahve çeşitleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ankara'nın kahve kültürünü müzik, gastronomi ve deneyimle buluşturan kahve festivali dün kapılarını açtı. 25-27 Eylül arasında 3 gün sürecek festival kapsamında kahve tutkunları 200'e yakın markanın sunduğu farklı lezzet ve deneyimlerle buluşurken; çalışma atölyeleri, söyleşiler ve sahne performansları, festivale damga vurdu.

'İNSANLAR DAHA BİLİNÇLİ KAHVE TÜKETİYOR'

Festivalin stant görevlisi İbrahim Biçer, Türkiye'de kahve tüketiminin arttığını belirterek, "Türkiye'de kahve işi çok büyüyor. İnsanlar artık çok fazla kahve tüketmeye başladı. Festival sayesinde insanlar aslında bilinçli olarak tüketmeye başlıyor. Doğruyu öğreniyorlar, güzeli öğreniyorlar ve kaliteyi tercih etmeye başlıyorlar. Böyle olunca da herkes kaliteli ürünleri kullanmaya başlamış oluyor. Özellikle genç arkadaşlarımız kahve hakkında detaylı bilgileri alabiliyorlar burada. Biliyorsunuz kahveler ekvatoral bölgede yetişen bitkilerdir. Hepsinin aroması, lezzeti farklıdır. Ama genelde Kolombiya kahveleri Türk damak tadına biraz daha yatkındır. Kenya sevenler de olabilir, Etiyopya da olabilir, Guatemala da olabilir ya da bir blend kahve de seviliyor olabilir. Çok göreceli bir kavram aslında kahve. Herkese göre çok değişkenlik gösterebilir" diye konuştu.

'BİR SÜRÜ TADILACAK KAHVE VAR'

Festivale ilk kez katılan İrem Sümeyye Aydın, "Şu an bir sürü kahve deniyorum. O yüzden çok mutluyum. Genelde her sabah kahvemi içiyorum muhakkak. İlk kez geldim. Çok güzel, çok beğendim. Bir sürü tadılacak kahve var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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