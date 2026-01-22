Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaköse, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını seçen Karaköse, "Anadolu Ajansının en iddialı olduğu alan. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek çok önemli, bunu da en iyi yapan Anadolu Ajansı, bu da bir gerçek." diye konuştu.

Karaköse, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, "Milletimizin bayrak hassasiyeti ve sevgisi her zaman en üst safhadadır. Türk bayrağımız milletimizin gönlünde çok ayrı bir yere sahiptir. Ben de bu kareyi çok değerli buluyorum." ifadelerini kullanarak, Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih eden Karaköse, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafına oy verdi.

Karaköse, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasını konu edinen fotoğrafına oy verirken, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

Fotoğraf oylamasının ardından "Gazze: Açlık" kategorisinin önemini vurgulayan Karaköse, şunları kaydetti:

"Gazze'de bulunan mazlumların sistematik olarak aç bırakılması da soykırımın devamı niteliğinde olan davranışlardandır. Buna gösterdiğiniz hassasiyet nedeniyle bir kez daha size teşekkür ediyorum. Yine dünyanın dört bir yerinde zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Özellikle Gazze'de saldırıya uğrayan basın mensupları oldu. Şehit olan basın mensupları var. Ben bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.