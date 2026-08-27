Yavru kediyi öldüren 2 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yavru kedinin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatarak, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.08.2026 tarihinde bir kısım X ve diğer sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, iki şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüklerinin tespit edilmesi üzerine, meçhul şüphelilerin üzerlerine atılı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilmekle, atılı eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında resen soruşturma işlemlerine başlanılmış ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Kaynak: AA