CHP'li Başarır'a cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattığını açıkladı.

"RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"KİMSE NEFRET DİLİNİ MEŞRU GÖREMEZ"

Tunç ayrıca açıklamasında "Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır" ifadelerini kullandı.