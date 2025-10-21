CHP'li Başarır'a cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattığını açıkladı.

"RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"KİMSE NEFRET DİLİNİ MEŞRU GÖREMEZ"

Tunç ayrıca açıklamasında "Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhalilsezer45:

boku çıktı bu işin :) adam belki ak parti genel başkanına hakaret etti … nereden çıkardınız cumhurbaşkanına hakareti ?

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Yılmazer:

Aklınız yok fikriniz var.milleti salak yerine koymayı bırakın.

yanıt5
yanıt6
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

sıkıldık böyle haberlerden her gün bırı muhalefet ten yuttuklanıyor mıllet bayağı kutuplastı yazık bu millete

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Yaptıklarınıza karşı susacak değil tabikide, sizin taptığınız kişi o makamda oturup kendisini hak bulup bir bayan vatandaşa surtuk diye hitap etmedi mi, canı istediğine hakaretler ve tehditler etmedi mi, neden o zaman da yargı devreye girmedi, cvp verin....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan şenol:

yeter be . çok iyi isen koyun sandığı herkes görsün ney

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
