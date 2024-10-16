ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti
Ankara.
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti
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