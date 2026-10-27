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Ankara Çubuk'ta TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ankara Çubuk'ta TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde Çubuk-Şabanözü yolu Oyumiğde Mahallesi yakınlarında TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü H.A. yaralanırken, yanında oturan eşi Satı Ateşoğlu (76) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk-Şabanözü yolu Oyumiğde Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 06 CBH 51 plakalı otomobil, Y.E.D. yönetimindeki 06 COS 662 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü H.A. ile eşi Satı Ateşoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Satı Ateşoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ateşoğlu'nun cesedi hastane morguna kaldırılırken, sürücü H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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