Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk kurtarılamadı

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10 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı