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Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk kurtarılamadı

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Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk kurtarılamadı
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

10 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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