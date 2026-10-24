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Ankara Çubuk'ta 40 polisle denetimde sürücülere ceza kesildi, bazıları gözaltına alındı

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Ankara Çubuk'ta 40 polisle denetimde sürücülere ceza kesildi, bazıları gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Ankara Çubuk'ta 40 polisle denetimde sürücülere ceza kesildi, bazıları gözaltına alındı
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Ankara Çubuk'ta 40 polisle park, cadde ve sokaklarda denetim yapıldı. Eğlence mekanları ve halka açık yerlerin kontrol edildiği uygulamada ehliyetsiz ve kural ihlal eden sürücülere para cezası verildi, uyuşturucu ve diğer suçlardan bazı kişiler gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 40 polisin katılımıyla parklar, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamada, eğlence mekanları ve halka açık yerler kontrol edilirken araç sürücülerine yönelik trafik denetimleri de yapıldı.

Denetimlerde, sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlenen kişilere ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere idari para cezası uygulandı.

Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer suçlarla ilgili bazı kişiler gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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