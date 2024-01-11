Ankara Çubuk Belediyesi çalışanlarına lösemi hakkında bilgi verildi

Ankara'nın Çubuk Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğiyle belediyenin çalışanlarına lösemi hastalığı ve erken teşhis konularında bilgi verildi.

Belediye Meclisi ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda kanser çeşitleri, kanserden korunma yolları, erken teşhis ve sağlıklı beslenme anlatıldı, çalışanlar bilgilendirildi.

Programda konuşan LÖSEV yöneticilerinden Gülbeyaz Vural, lösemi hastalığının bulaşıcı bir hastalık olmadığını söyledi.

Vural," Sağlıklı beslenmek ve spor yapmak özellikle hastalıklardan korunmak için yapılabilecek en doğru yöntemdir." dedi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Leyla Aşık da lösemili çocuklara ve onların ailelerine yönelik hizmet verdiklerini kaydetti.