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Ankara Çankaya'da kaçak tütün satılan işyerine operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Çankaya'da kaçak tütün satılan işyerine operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Çankaya'da bir pasajda kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapılan işyerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, işletmenin ruhsatının iptal edildiği ve faaliyetten men edildiği belirlendi.

ANKARA'da kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapılan işyerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya ilçesinde bir pasajda faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulleri satılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında işyerinde gerçekleştirilen aramalarda 152 gümrük kaçağı elektronik sigara, 4 elektronik sigara cihazı, 460 gümrük kaçağı puro, 30 bin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 60 paket nikotin sakızı, 250 elektronik sigara likidi, 130 paket pipo tütünü, 1060 paket gümrük kaçağı sigara ve doldurulmuş makaron ele geçirildi. Aralarında pasajın mesul müdürü ve güvenlik müdürünün de bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, söz konusu işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından 14 Ekim 2026 tarihinde iptal edildiği, 15 Ekim 2026 tarihinde alınan belediye encümeni kararıyla da işletmenin faaliyetten men edilmesine karar verildiği belirlendi. Alınan karar doğrultusunda Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak, işletme içerisinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı tespit edilen tezgah ve stantların kaldırılması sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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