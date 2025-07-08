Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı Yapıldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci birleşimi, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde çeşitli konuların görüşüldüğü oturumda önemli kararlar alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin temmuz ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında yapıldı.

Doğan, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı birleşimde, gündem maddelerini okudu.

Oturumda, Bosna Hersek Büyükelçiliğine binek araç tahsisinin 3 yıl uzatılması, belediye ile Beypazarı Belediyesi arasında havuç yıkama ve pekmez üretim tesisi makinaları konusunda ortak hizmet projesi düzenlenmesi ve belediyenin 2025-2026 yılı Çocuk Etkinlik Merkezi ile Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevinin öğretim ücretlerinin güncellenmesine ilişkin başkanlık yazıları oy birliği ile kabul edildi.

Doğan, oturumu yarın toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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