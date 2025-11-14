Ankara Beypazarı'nda Toprak Kayması, Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
Beypazarı'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle Dibecik-Adaören mahalle bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri yolu kapatırken, alternatif ulaşım Ayaş-Beypazarı kara yolundan sağlanıyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde toprak kayması nedeniyle mahalle bağlantı yolu ulaşıma kapandı.
Dibecik-Adaören mahalle bağlantı yolunda toprak kayması meydana geldi.
Yol, jandarma ekiplerince trafiğe kapatılırken, mahalleye ulaşım Ayaş-Beypazarı kara yolu D-140 kontra kesim nolu kara yolu Akçakavak kavşağından sağlanıyor.
Jandarma ve Beypazarı Belediyesi Fen İşleri ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel