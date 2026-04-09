ABB Meclisinin nisan ayı ikinci birleşimi yapıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, nisan ayı ikinci birleşimini gerçekleştirerek gündem maddelerini oy birliğiyle kabul etti. Mecliste, Doğu Türkistan'daki kültürel mirasların tahribatları ve saldırılar kınandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin, nisan ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında yapıldı.
Doğan, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.
Gündem maddeleri ve başkanlık yazıları görüşülerek, oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından, bazı meclis üyeleri söz alarak Doğu Türkistan'daki kültürel mirasların tahribatlarını, camilere, türbelere ve mezarlıklara yönelik saldırıları kınadı.
Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, yarın 18.00'da toplanmak üzere oturumu kapattı.