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Yargıtay üyeliğine seçilen Karaköse'ye Ankara Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse için Ankara Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi. Törene adliye personeli, hakimler ve savcılar katıldı; Karaköse alkışlarla uğurlandı.

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye veda töreni düzenlendi.

Ankara Adliyesi'ndeki törene, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan, adliyede görevli başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.

Buradakilerle vedalaşan Karaköse'ye çiçek takdim edildi.

Daha sonra Karaköse, Ankara Adliyesi'nden alkışlarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun
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