Ankara Başsavcılığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları telefonla arayarak kamu personeli olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı uyardı. Resmi makamlara başvuru yapılması gerektiği vurgulandı.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp para isteyen kişilere inanmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini, başsavcı, savcı, hakim, polis veya asker olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız terör soruşturmasına karıştı diyerek sizden para vs isteyen şahıslara asla inanmayın. Böyle bir durumda resmi makamlara şikayet başvurusunda bulunun" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel