Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Barosu yöneticileri, Başsavcı Aykut Çelik'e adliye sorunlarını iletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Barosu yöneticileri, Başsavcı Aykut Çelik'e adliye sorunlarını iletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yöneticiler, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'i ziyaret ederek adliye ile ceza infaz kurumlarındaki avukat sorunlarını iletti. Baro, taleplerine gösterdiği ilgi nedeniyle Çelik'e teşekkür etti.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve beraberindeki baro yöneticileri, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'i ziyaret etti. Görüşmede avukatlar ile adliyede görev yapan hakim, savcı ve personel arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, adliyede uygulamada yaşanan sorunlar, ceza infaz kurumlarındaki avukat görüşmelerine ilişkin sorunlar ve yapımı devam eden yeni adliye binasının fiziki planlaması ele alındı.

Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Başkan Yardımcısı Av. Kemal C. Binici, Genel Sekreteri Av. Birgül Tavşan Kayıran ve Saymanı Av. Zafer Doğan Bilgin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, avukatlar ile adliyede görev yapan hakim, savcı ve personel arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile mesleki faaliyetlerin etkin ve uyumlu şekilde yürütülmesi ele alındı. Uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin de değerlendirildiği görüşmede, adliye içerisinde avukatların girişine kapatılan koridora ilişkin sorunun çözülmesi ve ön bürolarda yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik talepler iletildi.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ SORUNLAR GÜNDEME GELDİ

Görüşmede ceza infaz kurumlarında avukatların yaşadığı sorunlar da gündeme getirildi. Bu kapsamda avukat görüş alanlarına su sebili yerleştirilmesi, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik imkanların sağlanması ve müvekkil görüşmelerinde yaşanan uzun bekleme sürelerinin kısaltılması talepleri ele alındı.

YENİ ADLİYE BİNASINDA AVUKATLARIN İHTİYAÇLARI KONUŞULDU

Yapımı devam eden yeni adliye binasına ilişkin değerlendirmelerde ise fiziki planlamada avukatların ihtiyaçlarının gözetilmesi, çalışma alanlarının yeterliliği ile ulaşım, trafik ve otopark sorunlarına yönelik alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. Ankara Barosu, ziyaret kapsamında mesleki süreçlerde karşılaşılan sorunların çözümünde kurumlar arası diyalog ve işbirliğinin önemine dikkat çekildiğini bildirdi.

Baro tarafından yapılan açıklamada, taleplere gösterdiği ilgi, yapıcı yaklaşımı ve ev sahipliği nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'e teşekkür edildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendi

Ne köpek ne de kedi! Minaredeki hayvanı görenler bir daha baktı
Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti

Bu nasıl ticaret? Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu

Tam 184 koyun telef oldu! Facianın nedeni korkunç
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı

Rus ruleti tuttu!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu

Babasını tanımayan yok! Bu pozları olay oldu
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştü

Ankara'da dikkat çeken görüşme! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'la buluştu
Libya anlaşmasının ardından Türkiye'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız

Türkiye'den bir ülkeye daha çağrı: Anlaşmaya hazırız
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
Yalova'da kazada ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu yeni kamera görüntüleriyle itiraz etti

Ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu başka kamerayı buldu
Cumhuriyet’le yaşıt! 103 yaşındaki Nazife nine 29 Ekim’i pastayla kutladı

Cumhuriyet'le aynı yaşta! Nazife ninenin haklı gururu