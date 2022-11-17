Ankara Barosu'ndan Avukatlara 'Regl İzni' Çağrısı: 'Kadın İşçi Avukatlar Ayda Bir Gün İzinli Olsun'

Ankara Barosu, baroda çalışan kadın personele ayda bir gün regl izni verildiğini açıkladı ve baro üyesi avukatlara, yanlarında çalışan kadın işçi avukatlara da bu iznin verilmesi çağrısında bulundu.

Ankara Barosu, baroda çalışan kadın personele ayda bir gün regl izni verildiğini açıkladı ve baro üyesi avukatlara, yanlarında çalışan kadın işçi avukatlara da bu iznin verilmesi çağrısında bulundu.

Ankara Barosu'nda çalışan kadın personele ayda bir günlük regl izni verildi. Barodan bugün yapılan yazılı açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliği için böyle bir adımın atıldığına dikkat çekilerek, baro üyesi avukatlara da yanlarında çalışan kadın işçi avukatlar için aynı uygulamayı hayata geçirmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avukatlık Kanunu 76. madde gereğince, var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden; Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve ABAYS bünyesinde çalışan kadın çalışanlara, talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda bir gün regl izni verilmesine, Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için, bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına karar vermiştir. Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur."