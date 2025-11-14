Haberler

Ankara Barosu'ndan Anayasa Mahkemesi'ne Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Barosu, Anayasa Mahkemesi'nin Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimlerine ilişkin TBMM kararını reddetmesine tepki gösterdi. Baro, bu kararın hukuk devleti açısından ciddi sakıncalar taşıdığını belirtti.

(ANKARA) - Ankara Barosu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının iptali talebini esasa girmeden reddetmesine tepki gösterdi. Baro, kararın hukuk devleti ilkesi açısından ciddi sakıncalar barındırdığını açıkladı.

Baro tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Anayasa Mahkemesi (AYM), 10.11.2025 tarihli ve 33073 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 22.07.2025 tarihli ve E.2025/133, K.2025/159 sayılı kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyeliği seçimlerine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın iptali talebini esasa girmeksizin görevsizlik gerekçesiyle reddetmiştir.

Karar ile 'Eylemli İçtüzük Değişikliği' içtihadı uygulanmakla birlikte; denetlenebilecek parlamento kararlarının hangileri olacağı belirsizleşmiş, AYM'nin mevcut yaklaşımı ile ancak sınırlı sayıda kararın bu kapsamda denetlenebileceğine ilişkin fiili bir durum ortaya çıkmıştır. Karar, parlamento çoğunluklarının TBMM'deki işlem ve eylemlerinde Anayasa ve İçtüzük'te belirlenmiş olan sınırlara uyup uymadığının denetlenmesinde bir geriye gidiş niteliği taşımaktadır.

Ankara Barosu olarak; yargı denetimini daraltan, erkler ayrılığı ilkesine zarar veren, hukuka aykırı bir işlemin denetlenemeyebileceği sonucunu doğuran yargı uygulamalarının, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini ifade ederiz. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı

Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Sosyal medyanın gündemine oturan kadın öğretmen
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı

Bu görüntülerin adresi Hindistan değil Türkiye
Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

Gerginlik zirvede! Yığınak artıyor, savaş uçağı da denkleme girdi
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar

Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü

Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'daki kaderi netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.