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Ankara Barosu, Gelik'teki grizu patlamasında ölen 3 madenci için denetim istedi

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Ankara Barosu, Gelik'teki grizu patlamasında ölen 3 madenci için denetim istedi
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Ankara Barosu, Zonguldak Kilimli'deki Gelik beldesinde grizu patlamasında 3 maden işçisinin öldüğü, 5 işçinin yaralandığı açıklamasında çalışma koşullarının düzeltilmesini ve denetimlerin araştırılmasını istedi. Baro, ihmallerin ortaya çıkarılmasını da talep etti.

(ANKARA) - Ankara Barosu'nden, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin yapılan açıklamada, "Madencilerin emeğine duyulan saygı, yaşamlarını koruyacak çalışma koşullarının sağlanmasını gerektirir" ifadelerine yer verdi.

Ankara Barosu'ndan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen, üç maden işçisinin hayatını kaybettiği, beş işçinin de yaralandığı grizu patlamasına ilişkin yapılan açıklamada, madencilerin yaşamlarını koruyacak çalışma koşullarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında üç maden işçisinin hayatını kaybettiğini ve beş işçinin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Madencilerin emeğine duyulan saygı, yaşamlarını koruyacak çalışma koşullarının sağlanmasını gerektirir. Patlamanın nedenleri, iş güvenliği önlemleri ve denetim süreçleri bütün yönleriyle araştırılmalı; varsa ihmal ve sorumluluklar eksiksiz biçimde ortaya çıkarılmalıdır. Yerin altında verilen emeğin karşılığı, geride kalanların ömür boyu taşıyacağı bir acı olmamalıdır.

Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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