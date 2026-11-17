(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Sözcü TV'ye operasyona ilişkin, "Bugün, yayın kuruluşlarının editoryal bağımsızlığına yönelik ezbere dönüşen sistemli müdahaleler, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını doğrudan tehdit ediyor. Daha da önemlisi, bu müdahaleler basının kamusal denetim işlevini de ortadan kaldırma tehlikesi taşıyor" ifadesini kullandı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Sözcü TV'ye operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün de yeni bir şafak operasyonuyla güne başladık. Ne yazık ki muhalif yayın organı kalmayana dek basın üzerindeki baskıların süreceği endişesi her geçen gün büyüyor" dedi.

Çağlayan, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca, basın özgürlüğüne yönelik her müdahalenin kanunilik, meşru amaç, demokratik toplumda gereklilik ve ölçülülük koşullarını karşılaması zorunludur. Bugün, yayın kuruluşlarının editoryal bağımsızlığına yönelik ezbere dönüşen sistemli müdahaleler, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını doğrudan tehdit ediyor. Daha da önemlisi, bu müdahaleler basının kamusal denetim işlevini de ortadan kaldırma tehlikesi taşıyor. Operasyonun başladığı andan itibaren Sözcü TV'nin avukatı meslektaşımız Av. Ersan Barkın ile irtibat halindeyiz. Yaşanan süreci yakından takip ediyor, bu hukuksuzluğa karşı meslektaşımızla ve basın emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA