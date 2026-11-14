Ankara Barosu, avukatlara kapatılan koridorları savunma hakkı ihlali olarak niteledi

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(ANKARA) - Ankara Barosu, Ankara ve İstanbul adliyelerinde koridorların avukatlara kapatılmasının savunma hakkını ihlal ettiğini belirterek, barolara birlikte duruş sergilemesi çağrısında bulundu. Açıklamada, avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarının, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanındaki gelişmelerden ayrı değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilen 63. Baro Başkanları Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre; toplantıda, CMK Ücret Tarifesi, avukatlara yönelik "Aylık Yaşlılık Yardımı" çalışmaları ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde tevkil uygulamasına ilişkin yapılması düşünülen düzenlemenin ele alındı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan'ın konuşmasına, gündemin hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, temel hak ve özgürlükler ile demokrasiye ilişkin 6'ncı maddesinden başladığı, avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarının ülkede hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanında yaşanan gelişmelerden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurguladığı kaydedildi.

MEHMET PEHLİVAN'IN TAHLİYESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hukuka duyulan güvenin zayıflamasının sonuçlarının hem gündelik yaşamda hem de mesleki faaliyetlerde doğrudan hissedildiğini belirten Çağlayan'ın, tutuklamanın istisnai bir tedbir olma niteliğinden uzaklaştırılarak ezber uygulamalar haline geldiği bir dönemde, avukat Mehmet Pehlivan'ın tahliyesinin tek başına hukukun üstünlüğünün sağlandığı anlamına gelmediği, tahliyenin beraat gibi karşılandığı bir ortamda, devam eden yargılamalardaki hukuka aykırılıkların göz ardı edilemeyeceğini söylediği aktarıldı.

"BÜTÜN TÜRKİYE'DE SAVUNMANIN KONUMUNU İLGİLENDİRİYOR"

Açıklamada, Ankara ve İstanbul adliyelerinde koridorların avukatlara kapatılması ve "kapalı alan" uygulamalarının, savunmayı dışlayan anlayışın mesleğe yansıması olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Avukatın görevini yerine getirmesi için gerekli alanlara erişiminin keyfi biçimde engellenmesinin açıkça savunma hakkını ihlal ettiği; bugün Ankara'nın veya İstanbul'un sorunu gibi görünen bu uygulamaların, bütün Türkiye'de savunmanın konumunu ilgilendirdiği ve baroların birlikte duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı."

Çağlayan'ın konuşmasında, avukatın sözünün keyfi biçimde kesilmediği, taleplerinin gerekçeli biçimde karşılandığı ve yargılama sürecinden dışlanmadığı bir düzenin gerekliliğini vurguladığı aktarıldı. Adil yargılanma hakkı ile yargı bağımsızlığının korunması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ve tutuklamanın istisnai niteliğini güvence altına alan kuralların işletilmesi taleplerinin dile getirildiği bildirildi.

15 MADDELİK TALEPLER ELE ALINDI

Toplantıda, Ankara Barosu tarafından 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM'deki hukukçu milletvekillerine ve Adalet Bakanlığı'na iletilen, ilk aşamada 15 maddede toplanan taleplerin de ele alındığı belirtildi.

Sorunların tespitiyle birlikte çözüm için somut sorumlulukların üstlenilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, taleplerin bütün barolara ve avukatlara duyurulmasının önemi üzerinde durulduğu, taleplerin karşılık bulması için sürecin takip edileceği ve mücadelenin sürdürüleceği ifade edildi.

Ankara Barosu, açıklamasında, "Meslektaşlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek ve yaşanan sorunlara birlikte çözüm üretmek için barolar arasındaki dayanışmayı önemsiyor, ortak taleplerin takipçisi olmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA