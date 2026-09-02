Kara Astsubay Okulu'nda Diploma ve Sancak Töreni
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katılımıyla Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma alma ve sancak devir teslim töreni yapıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katılımıyla Balıkesir'deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı