Bakan Göktaş: Yeni yılda 2 bin 392 engelli memur ataması yapacağız AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla birlikte 2 bin 392 engelli memur ataması gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Göktaş: Yeni yılda 2 bin 392 engelli memur ataması yapacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla birlikte 2 bin 392 engelli memur ataması gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine katılmak için TBMM'ye geldi. Görüşmeler öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göktaş, engelli memur atamalarına ilişkin, "Son 21 yılda engelli memur atamasını tam 12 kat artırdık. Geçtiğimiz şubat ayında da bir engelli memur ataması gerçekleştirmiştik. İnşallah yeni yılla birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşımızı atayacağız. Bu müjdeyi sizlerle paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız" dedi.