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Ankara-Atina hattı yangın yeri! Yunan bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirecek tehdit

Güncel Haberler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim her iki ülkede de yakın zamanda gerçekleşecek seçimler öncesinde yeniden tırmandı. Geliştirme ve Yatırım Bakanı olarak da görev yapan Yunan siyasetçi Adonis Georgiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Sayın Erdoğan'a şunu demek istiyorum ki eğer gece, sabah ya da öğleden sonra gelirse bizim Rafale ve Viper jetlerimiz Türk hava kuvvetlerini yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz" diye konuştu.

Son aylarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken, her iki ülkede de seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte tansiyon yükseliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dair adımlar henüz atılmazken Yunanistan'dan kriz yaratacak açıklamalar geldi.

"RAFALE VE VIPER JETLERİMİZ TÜRK HAVA KUVVETLERİNİ YENER"

Yunanistan'ın Geliştirme ve Yatırımdan sorumlu bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin son dönemde Yunanistan'a yönelttiği tehditleri ve açıklamaları değerlendirdi. Georgiadis, "Sayın Erdoğan'a şunu demek istiyorum ki eğer gece, sabah ya da öğleden sonra gelirse bizim Rafale ve Viper jetlerimiz Türk hava kuvvetlerini yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞMAK İÇİN UÇAK ALMIYORUZ"

Yunanistan'ın savaşa girmek istemediğini belirten sağcı siyasetçi, "Biz Türkiye ile savaşa girmek için savaş uçağı almıyoruz. Miçotakis geldi ve silahlı kuvvetleri güçlendirdi. Fransa ve Amerika ile iş birlikleri yaptı" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Yunanistan Ankara Atina Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Bergamot Bodrum:

Bir Mustafa yıldız Doğan türküsüyle öyle bir geliriz ki.

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Mehmt Alkan:

Biz size düğünlerde havaya sıkanları göndersek yeter lavuk çılgın Türkleri iyi araştır

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ERKAN :

iki tarafta da seçim var gererler ortalığı seçimden sonra süt liman

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