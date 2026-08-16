Ankara'da 200 kg külçe altın ele geçirildi
Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, firari Hilmi Tuna Kuriş'in bir adresinde 200 kilogram külçe altın ve toplamda 1,34 milyar TL değerinde kaynağı belirsiz varlık ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile çıkaramaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı