Ankara, Afet Bilincini Artırmak İçin Eğitim Etkinliği Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı ile "13 Ekim Uluslararası Afet Riskinin Azaltılması Günü"nü kutladı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, kutlama kapsamında, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda 60 ilkokul öğrencisinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Ankara'nın stratejik önemi ve başkent oluş sürecinin anlatıldığı, afet bilincinin artırılması amacıyla çeşitli sunumlar ve uygulamalı eğitimlerin yapıldığı etkinlikte, ABB ekiplerince çocuklara afetlere karşı hazırlık, ilk yardım ve güvenli davranışlar hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Etkinlikte konuşan ABB Afet İşleri Dairesi Başkanı Özkan Erel, "Biz afetlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Eğitimlerimizi okul öncesi, okul sonrası, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve konut görevlileri dahil herkese veriyoruz. Afetler artık yaşamımızın bir parçası. Afetler olsun istemeyiz ama biz hazırız." ifadelerini kullandı.