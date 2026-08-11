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Vize randevu botlarına operasyon: 49 şüpheli yakalandı

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Bakan Gürlek, vize danışmanlığı adı altında bot yazılımlarla randevuları toplu alan kişilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını, 49 şüphelinin yakalanması için adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek: Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine 'bot' olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşlarımızın doğrudan randevu almasını fiilen imkansız hale getirdikleri hususu araştırılmıştır.

Bu kapsamda bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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