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Ankara- 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu ülkemize iade edildi

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İçişleri Bakanlığı: 8 farklı ülkede yakalanan; 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu ülkemize iade edildi.

İçişleri Bakanlığı : 8 farklı ülkede yakalanan; 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu ülkemize iade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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