Haberler

Ankara- 13 ilde Yasa dışı bahis operasyonu: 102 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı: Batman merkezli 13 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı : Batman merkezli 13 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı

Canlı yayın devam ederken yaka paça aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi
Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

Cenk Eren’den iki ünlü isme sitem! Biri selam vermedi, diğeri...
13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Eyvahlar olsun! Aston Villa öncesi kötü haber geldi