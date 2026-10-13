Ankara- 13 ilde Yasa dışı bahis operasyonu: 102 şüpheli yakalandı

Ankara- 13 ilde Yasa dışı bahis operasyonu: 102 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı: Batman merkezli 13 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı : Batman merkezli 13 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı