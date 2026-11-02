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Ankara- 11 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 86 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı Şüphelilerin 86’sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı : Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı Şüphelilerin 86'sı tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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