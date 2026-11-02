Ankara- 11 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 86 tutuklama

Ankara- 11 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 86 tutuklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı Şüphelilerin 86’sı tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı : Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı Şüphelilerin 86'sı tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı