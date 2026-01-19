Haberler

ABB, 1000 elektrikli otobüsün alınması için çalışma başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevreci ulaşımı artırmak amacıyla 1000 elektrikli otobüs tedarik etmeyi planlıyor. Çin'de yapılan incelemelerle enerji verimliliği ve teknik yeterlilikler değerlendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu ulaşımı daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla 1000 elektrikli otobüs almayı planlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ABB ve EGO bünyesinden oluşan teknik heyet, elektrikli otobüs ve şarj altyapılarını yerinde incelemek üzere Çin'e gitti.

Heyet, elektrikli otobüsler, enerji depolama sistemleri, mobil trafo merkezleri ve şarj altyapıları başta olmak üzere, toplu ulaşımda kullanılan yeni nesil teknolojileri yerinde inceliyor.

Çin'de üretici firmalar ve otobüs işletmeleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde teknik yeterlilik, tedarik süreçleri, bakım-onarım maliyetleri ve işletme verimliliğine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor.

Trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor

1000 elektrikli otobüsün tedarikiyle her gün yaklaşık 375 bin kişinin ücretsiz taşındığı ulaşım hizmetinin kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor.

Filonun güçlenmesiyle sefer sayılarının artırılması, hatlardaki yoğunluğun azaltılması ve ücretsiz ulaşımdan yararlanan vatandaş sayısının daha da yükseltilmesi planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle trafik yoğunluğunun azaltılması, karbon salımının düşürülmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve Başkentlilerin toplu ulaşıma erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
