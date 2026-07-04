NATO Zirvesi'ne karşı barış zirvesi
ANKA Haber Ajansı 4 Temmuz Cumartesi gündemi
09.00 - TİP'in davetiyle kurulan No to NATO Türkiye İnisiyatifi, 7–8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne karşı Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi düzenleyecek. Zirvenin açılışında TİP Genel Başkanı Erkan Baş konuşma yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ -CANLI / İSTANBUL)
10.30 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde yapılacak İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'na katılacak. (ANKARA)
11.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Madenci Anıtı'nda yurttaşlarla bir araya gelecek, Gazipaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ZONGULDAK)
13.15 - 15.00 - 17.00 - 18.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çemişgezek'te esnafı ziyaret edecek. Dervişoğlu, sırasıyla Diyap Ağa'nın kabrini, Sarı Saltuk Türbesi'ni ve Tunceli Cemevi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / TUNCELİ)
14.00- 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Şerif, ikili görüşme ile heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI /İSTANBUL)
18.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Taksim'den Dolmabahçe'ye "NATO'ya Hayır" yürüyüşü gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
20.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son Kanada-Fas karşılaşması oynanacak. (HOUSTON)