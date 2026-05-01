Anka Haber Ajansı 1 Mayıs Cuma Gündemi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor...

08.00 - 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen siyasi parti, demokratik kitle örgütü temsilcilerinin taleplerine karşı İstanbul Valiliği'nin Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ilan ettiği bir dizi yasaklama kararıyla ilgili gelişmeler izleniyor.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.00 - 17.00 - Sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.30 - TÜRK-İŞ, Liman'dan Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)

11.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ'in Edirne Saraçlar Caddesi'nde düzenleyeceği mitinge katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - EDİRNE)

11.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı, Kültürpark Lozan kapısı önünde bir araya gelip basın açıklaması gerçekleştirecek ve açıklamanın ardından Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)

11.00 - 12.30 - DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve ASMMMO, Atatürk Kültür Merkezi önünden Tandoğan Meydanı'na yürüyecek ve ardından miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Kadıköy İşçi Buluşması'na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.00 - Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla İstasyon Meydanı'nda miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

13.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / VAN)

14.30 - 15.30 - Türkiye Komünist Partisi, Kartal Meydanı'nda ve Anıtpark'ta miting düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL - ANKARA)

