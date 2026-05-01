ANKA Haber Ajansı 1 Mayıs Cuma gündemi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor...

08.00 - 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen siyasi parti, demokratik kitle örgütü temsilcilerinin taleplerine karşı İstanbul Valiliği'nin Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ilan ettiği bir dizi yasaklama kararıyla ilgili gelişmeler izleniyor.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.00 - 17.00 - Sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.30 - TÜRK-İŞ, Liman'dan Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)

11.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ'in Edirne Saraçlar Caddesi'nde düzenleyeceği mitinge katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - EDİRNE)

11.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı, Kültürpark Lozan kapısı önünde bir araya gelip basın açıklaması gerçekleştirecek ve açıklamanın ardından Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)

11.00 - 12.30 - DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve ASMMMO, Atatürk Kültür Merkezi önünden Tandoğan Meydanı'na yürüyecek ve ardından miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Kadıköy İşçi Buluşması'na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.00 - Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla İstasyon Meydanı'nda miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

13.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / VAN)

14.30 - 15.30 - Türkiye Komünist Partisi, Kartal Meydanı'nda ve Anıtpark'ta miting düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Nereden nereye: Eski model şimdi çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye: Servetini tüketen eski model sokaklara düştü
BAE’den vatandaşlarına 3 ülkeye seyahat yasağı

BAE, vatandaşlarına 3 ülkeye seyahati yasakladı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı

"Kökünü kazıyacağız" mesajının ardından 13 ilde dev operasyon
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

Bahis oynamanın bedelini ödemeye devam ediyor! Rekor ceza yedi
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı