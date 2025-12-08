Haberler

ANKA-3, otopilot testlerini başarıyla tamamladı (2)

ANKA-3, otopilot testlerini başarıyla tamamladı (2)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ANKA-3'ün önemli bir eşiği geride bıraktığını ve kritik otopilot testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu başarı, Türkiye'nin milli havacılık vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

GÖRGÜN: ANKA-3 ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA GERİDE BIRAKTI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA-3, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan platform, kritik otopilot testlerini de başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarı, yalnızca bir uçuş testinin ötesinde; TUSAŞ'ın mühendislik birikiminin, üretim gücünün ve milli havacılık vizyonumuzun somut bir tezahürüdür. Yapay zeka destekli görev bilgisayarları, gelişmiş veri işleme kabiliyetleri ve otonomi altyapısı sayesinde ANKA-3, geleceğin muharebe ortamına uygun yüksek seviyeli bir farkındalık ve karar destek mimarisi sunacaktır. Bu yetkinlikler, savunma ekosistemimizin yapay zeka temelli kabiliyetlerle nasıl daha bütüncül, daha çevik ve daha etkili bir güç mimarisine evrileceğini de net bir biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye; insanlı-insansız sistemlerin birlikte uçtuğu, ağ merkezli yapılarla entegre çalışan yeni nesil hava platformlarını kendi mühendisliğiyle hayata geçirmeye kararlıdır. Bu önemli aşamada emek veren TUSAŞ ailesini ve tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
title