ANKA-3, otopilot testlerini başarıyla tamamladı (2)

GÖRGÜN: ANKA-3 ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA GERİDE BIRAKTI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA-3, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan platform, kritik otopilot testlerini de başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarı, yalnızca bir uçuş testinin ötesinde; TUSAŞ'ın mühendislik birikiminin, üretim gücünün ve milli havacılık vizyonumuzun somut bir tezahürüdür. Yapay zeka destekli görev bilgisayarları, gelişmiş veri işleme kabiliyetleri ve otonomi altyapısı sayesinde ANKA-3, geleceğin muharebe ortamına uygun yüksek seviyeli bir farkındalık ve karar destek mimarisi sunacaktır. Bu yetkinlikler, savunma ekosistemimizin yapay zeka temelli kabiliyetlerle nasıl daha bütüncül, daha çevik ve daha etkili bir güç mimarisine evrileceğini de net bir biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye; insanlı-insansız sistemlerin birlikte uçtuğu, ağ merkezli yapılarla entegre çalışan yeni nesil hava platformlarını kendi mühendisliğiyle hayata geçirmeye kararlıdır. Bu önemli aşamada emek veren TUSAŞ ailesini ve tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.