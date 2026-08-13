Marmaraereğlisi'nde Anız Yangını: 7 Bin Dönüm Tarım Alanı Zarar Gördü

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangı tarım alanlarında bulunan baraka ve konteynerlere sıçradı. Alevler 2 saatte kontrol altına alınırken, 7 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, çiftçilerde traktör ve iş makineleri ile müdahaleye destek verdi. Alevler kısa sürede Bahçelievler'in ardından Dereağzı Mahallesi'ne sıçradı. Yangında tarım alanlarında bulunan bazı konteyner ile barakalar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin çalışmasıyla alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 bin dönüm tarım alanının zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı