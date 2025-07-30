Anız Yakan Genç Gözaltına Alındı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medya paylaşımları üzerinden anız yakan 15 yaşındaki F.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde elindeki çubuk ile anız yakarak görüntüleri sosyal medyada 'koskocaman tarlayı çubukla yaktık' notuyla paylaşan F.G. (15), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sanal devriye faaliyeti sırasında, sosyal medyada 'koskocaman tarlayı çubukla yaktık' notuyla paylaşılan anız yakılan görüntüler incelemeye alındı. Yapılan incelemede, anız yakan kişinin F.G. olduğu belirlendi. Şüpheli, ilçeye bağlı kırsal Eşme Mahallesi'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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