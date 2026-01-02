Haberler

Anıtkabir'i 8 milyon 242 bin 170 kişi ziyaret etti

Anıtkabir, 2025 yılında toplam 8 milyon 242 bin 170 ziyaretçiyi ağırladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ise 1 milyon 219 bin ziyaretçi ile en yoğun gün olarak kayıtlara geçti.

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i, 2025 yılında 8 milyon 242 bin 170 kişi ziyaret etti. Anıtkabir'i, 2024 yılında 6 milyon 550 bin 480 kişi ziyaret etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Anıtkabir Müzesi Komutanlığı tarafından paylaşılan 2025 ziyaretçi verilerine göre; ocak ayında 307 bin 830, şubat ayında 218 bin 495, martta 220 bin 139, nisanda 622 bin 306, mayısta 858 bin 864, haziranda 366 bin 829, temmuzda 419 bin 775, ağustosta 1 milyon 49 bin 588, eylülde 350 bin 611, ekimde 1 milyon 562 bin 612, kasımda 1 milyon 959 bin 133 ve aralıkta 305 bin 988 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Toplamda yıl boyunca 8 milyon 242 bin 170 kişi Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

10 KASIM'DA REKOR ZİYARET

Anıtkabir'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü 1 milyon 219 bin 148 ziyaretçi sayısı ile en yoğun ziyaret günü olarak kayıtlara geçti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 236 bin 574 kişiyi ağırlayan Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 639 bin 497, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise 1 milyon 125 bin 311 kişi tarafından ziyaret edildi.

2024 yılında Anıtkabir'i 6 milyon 550 bin 480 kişi ziyaret etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
