Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi olan Anıtkabir'deki resmi tören için yoğun güvenlik önlemi alındı. Törene katılmak üzere Anıtkabir'e gelen subay ve astsubaylar dört ayrı güvenlik noktasından geçerek törene girebildi. Törene katılacak askerlerin isimleri tek tek kontrol edildi, birkaç noktada üst araması yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle ilk resmi kutlama töreni Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının ziyareti öncesinde Anıtkabir içinde ve çevresindeki caddelerde sıkı güvenlik prosedürü uygulandı.

LİSTEDE İSMİ OLMAYAN ASKERLER...

Anıtkabir'in 5 numaralı giriş nizamiyesine yaklaşık 200 metre mesafede kurulan ilk bariyerlerde, törene katılmak üzere gelen askerlerin isimleri Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri nezaretinde polis tarafından tek tek kontrol edildi. Listede ismi bulunmayan askerler ile yanlarında eş ve çocuklarıyla törene gelen bazı subay ve astsubayların kontrol noktasından geçmesine izin verilmedi.

ÜST ARAMASI YAPILDI

İsim kontrolünün ardından bariyeri geçmesine izin verilen askerlerin ilk üst araması ikinci kontrol noktasında yapıldı. Subay ve astsubaylar, elle yapılan ilk üst aramasının ardından nizamiye bölgesindeki kontrol noktalarına ilerledi. Buradaki kontrollerden sonra askerler tören için Anıtkabir kampüsüne girdi. Bu kontroller için Anıtkabir'i çevreleyen caddelerin yanı sıra Anıtkabir'in içine de polis bariyerleri kurulduğu görüldü.

Kaynak: ANKA / Olgun Kızıltepe - Güncel
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıGerçeğin Peşinde Resul Aydın:

Yakışmamış bu arama, ayıp

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkseven:

Ne var bunda aranacak tabiki

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOZKAN:

Normal bir durum.. Vatanına kurşun sıkan hainler her yerde.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasann hasann:

Uln grzeklı bak bakayım en çok poliste mi askerde mi fetocu çıktı

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıferhat toraman:

saraydaki gibimi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAli Baba:

halkından korkan es bir fetocu korkmuştur

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasann hasann:

Türk Ordusunun düştüğü hale bakın. Bu ayıp hepimize yeter

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
