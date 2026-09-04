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Anımsamanın Haritası Beyoğlu'nda

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Beyoğlu 6. Daire Sanat Galerisi'nde açılan 'Anımsamanın Haritası' karma sergisi, Füsun Çağlayan, Gülden Artun ve Nur Özalp'in 2000'lerden bu yana ürettiği kolaj ve asamblajları buluşturuyor. Eserler, bellek ve kimlik kavramlarını nesnelerin estetik değeriyle harmanlayarak 25 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir.

Karma sergi "Anımsamanın Haritası", Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, sanatçılar Füsun Çağlayan, Gülden Artun ve Nur Özalp'in eserlerini bir araya getirdi.

Sanatçıların 2000'li yılların başından bu yana ürettikleri kolaj, asamblaj ve deneysel çalışmaları bir araya getiren seçki, çevredeki nesnelerin estetik değerlerini ve zamanın izlerini merkeze alıyor.

Sergide yer alan eserler, üç farklı sanatçının bellek, insan ve kimlik kavramlarına yaklaşımlarını plastik bir dille izleyiciye aktarıyor.

Nesnelerin "kendi zamanına kavuşma" serüvenini gözler önüne seren "Anımsamanın Haritası" sergisi, 25 Eylül'e kadar Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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