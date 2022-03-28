Animasyon film "Doru: Macera Ormanı"nın galası yapıldı

TRT ortak yapımı " Doru : Macera Ormanı" adlı animasyon filminin gala gösterimi Kanyon Cinemaximum'da gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklama yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, sinemaya verdikleri değerin bir göstergesi olarak yepyeni yapımları seyirciyle buluşturduklarını söyledi.

TRT'nin yıllardır sektöre katkı vermeye devam ettiğini vurgulayan Varol, "2022 itibarıyla 4 milyonu aşan bir gişe performansımız var. Bunun devamı da gelecek. Sene boyunca yine önemli animasyon filmleriyle, 'Nasreddin Hoca', 'Rafadan Tayfa' ve 'Mutlu Oyuncak Dükkanı' ile bu serüveni devam ettireceğiz." dedi.

Varol, salgından dolayı sinemanın özlendiği bir dönemin ardından yeni yapımlara ilginin hızla arttığına işaret ederek, " Doru : Macera Ormanı" filmine de sinema izleyicilerinden ciddi bir ilgi beklediklerini dile getirdi.

"TRT olarak hayatın içerisindeyiz"

Yeni yapımlarla TRT'nin üzerine düşeni yerine getirdiğine dikkati çeken Varol, "TRT, sinema alanında çok ciddi yatırımlar yapıyor. Son bir yılda 170'ten fazla festivalde filmlerimizle, ortak yapımlarımızla bulunduk. Bu anlamda üzerimize düşeni sadece Türkiye bağlamında değil, dünyada da layıkıyla yerine getiren bir yayıncı kimliğine sahibiz." diye konuştu.

Muhammed Ziyad Varol, kurum olarak aynı zamanda aileye ve topluma önem verdiklerinin altını çizerek, "Her alanda bu yaklaşımımızı sergilemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Çocuklara aileleriyle beraber izlemelerini tavsiye ediyorum"

Galaya katılan oyuncu İbrahim Büyükak, serinin ilk filminde seslendirme yaptığını, eşi Nurdan Büyükak'ın " Doru : Macera Ormanı"nın pedagojik danışmanı olduğunu aktardı.

Büyükak, "İlk film çok güzeldi, çok da başarılı oldu. Bu filmin de çok başarılı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Filmin pedagojik danışmanı Nurdan Büyükak ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum, çok güzel mesajları var. Çocuklara mutlaka tavsiye ediyorum, aileleriyle beraber izleyip bu mesajları konuşsunlar, aileler çocuklarıyla paylaşsınlar isterim." dedi.

Galaya ayrıca TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu, TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş, filmin yapımcısı Alper Özdemir ile filmin ekibi ve minik izleyiciler de katıldı.

1 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak

Çocukların beğeniyle izlediği Doru'nun ikinci sinema filmi " Doru : Macera Ormanı", çocuklarla ailelerine önemli mesajlar veriyor.

Sürü üyelerinden Alaca'nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini ele alan ve 1 Nisan itibarıyla sinemaseverlerle buluşacak yapımın konusu şöyle:

"Doru ve arkadaşları, Alaca'yı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenler. Bu serüvenin ardından Doru yeni bir sürprizle karşı karşıya kalır, sirkten kaçarken bebek şempanze Şöbi de onlarla birlikte gelmiştir. Artık Doru ve Karatay'ın tek bir amacı vardır, Şöbi'yi annesine kavuşturmak. İki kahraman, Şöbi'yi ailesine götürmek için Macera Ormanı'na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar."???????