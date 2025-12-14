"Anıl Şallıel ve Arkadaşları" AKM'de müzikseverlerle buluştu

Saksafon virtüözü, besteci ve prodüktör Anıl Şallıel, müziğin çok sesliliğini "Anıl Şallıel ve Arkadaşları" konser serisiyle Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) sahnesine taşıdı.

Akm'den yapılan açıklamaya göre, dinleyicilere güçlü bir müzikal deneyim sunulan gecede Anıl Şallıel, Mlisa ve Aydilge sahne aldı.

Farklı müzikal disiplinleri Akm'de bir araya getiren "Anıl Şallıel ve Arkadaşları" konser serisi, zengin müzik seçkisiyle dinleyicilerden ilgi gördü.

Şarkıcıların sahne enerjisi, canlı performansları ve seyirciyle kurduğu samimi bağ, gece boyunca alkışlarla karşılık buldu.

"Anıl Şallıel ve Arkadaşları" konser serisinin her buluşmada farklı konuk sanatçılarla zenginleşmesi ve çok sesli müziği daha geniş kitlelerle buluşturması hedefleniyor.

Seri, mayıs ayının sonuna kadar AKM sahnesinde müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.