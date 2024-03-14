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Angola'da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü

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Afrika ülkesi Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için bitkisel gizemli bir sıvı içen 50 kişi zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Afrika ülkesi Angola'da büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içen 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, bölge yetkililerinden Luzia Filemone, Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da 50 kişinin zehirlenerek öldüğünü açıkladı. Filemone, söz konusu 50 kişinin, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içerek hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Angola'da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü

"GİZEMLİ SIVIYI İÇEN 50 KİŞİ ÖLDÜ"

Ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı." dedi.

ÜLKEDE BÜYÜCÜLÜK YAYGIN

Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da büyücülük günümüzde de yaygın.

Kaynak: AA / Güncel

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