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Andromeda'da Kaybolan Yıldızın Gizemi: Başarısız Süpernova Teorisi

Andromeda'da Kaybolan Yıldızın Gizemi: Başarısız Süpernova Teorisi
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Bilim insanları, Andromeda Galaksisi'nde kaybolan M31-2014-DS1 yıldızının başarısız bir süpernova geçirdiğini öne sürdü. Yıldız, 2016'dan itibaren parlaklığını kaybetti ve 2023'te görünmez hale geldi. Araştırmacılar, kara deliğin izini sürmek için gözlemler planlıyor.

BİLİM insanları, Samanyolu'nun komşusundaki gizemi çözmeye çalışıyor.

Bilim insanları, Andromeda Galaksisi'nde kaybolan bir yıldızın, başarısız bir süpernova geçirdiğini öne sürdü. Büyük kütleli yıldızlar yaşam döngülerinin sonuna geldiğinde süpernova denen bir patlama geçirerek kendi üstüne çöküyor ve ardında bir kara delik ya da nötron yıldızı bırakıyor.

Samanyolu'nun yaklaşık 2,5 ışık yılı uzaktaki komşusu Andromeda'daki M31-2014-DS1 adlı yıldız, 2016'dan itibaren parlaklığını yitirmeye başlayarak 2023'te görünmez hale geldi. Çevresinde yeni oluşmuş bir toz bulutu olduğu gözlendi ama patlamaya dair herhangi bir kanıt bulunmadı. Araştırmacılar, bu yıldızın başarısız süpernova geçirdiği düşünülen N6946-BH1 adlı başka bir yıldızla benzerlikler taşıdığını kaydetti.

Astrofizikçi Morgan Fraser, gözlemlerin başarısız süpernova ihtimalini desteklediğini ancak toz bulutlarının yıldızları örtebileceğini söyledi.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun başarısız süpernova iddiasının doğruluğunu araştırmada kritik bir rol oynayabileceği öngörülürken, bilim insanları oluşan kara deliğin izini sürmek için X-ışını gözlemlerini planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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