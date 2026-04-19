PAB'ın yeni Genel Sekreteri Anda Filip oldu

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Anda Filip, PAB'ın yeni Genel Sekreteri olarak belirlenmiştir. Filip, ilk kadın ve ilk Doğu Avrupalı genel sekreter olarak 4 yıllık görev süresine Temmuz 2026'da başlayacak.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu marjında yapılan genel sekreter seçimini, PAB Üye Parlamentolar ve Dış İlişkiler Direktörü Anda Filip kazandı.

İstanbul'da yapılan toplantıda, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 4 aday arasında seçim yapıldı.

Filip, yapılan oylamada mutlak çoğunluğu kazanarak PAB'ın yeni Genel Sekreteri seçildi.

4 yıllık görev süresi Temmuz 2026'da başlayacak olan Filip, yaptığı konuşmada, oy veren herkese güveni ve desteği için teşekkür etti.

Filip, "Sizi dinlemek, anlamak ve sizinle beraber parlamentolarınız ile halklarınızın çıkarına çalışmak için yanınızda olacağım. Güveninizi boşa çıkarmamak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğim." dedi.

Bu süreç boyunca birçok heyet temsilcisiyle yüz yüze ve telefonla görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Filip, herkesin fikrini, yorumunu ve önerisini dikkatle dinlediğini belirtti.

"İstanbul benim kalbimde her zaman özel bir yer tutacaktır"

Anda Filip, diğer adayları da tebrik ederek "Kim seçilirse seçilsin, başkası da seçilse, çok iyi bir genel sekreterlik yürütecekti, eminim." ifadesini kullandı.

Bu toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve ekibine de teşekkürlerini sunan Filip, "İstanbul benim kalbimde her zaman özel bir yer tutacaktır." dedi.

Filip, kendisinin, PAB'ın sadece ilk kadın genel sekreteri değil aynı zamanda ilk Doğu Avrupalı genel sekreteri olacağını vurguladı.

Ailesine de bu süreçte gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden Filip, "Eğer anne ve babam hayatta olsalardı, beni bu noktada görmekten çok büyük bir gurur duyacaklarından eminim." diye konuştu.

PAB Başkanı Tulia Ackson da konuşmasında, Filip'i tebrik ederek 4 yıllık yeni görev süresinde başarılar diledi.

Filip'in ne kadar önemli yeteneklere sahip olduğundan hiç şüphe duymadıklarını söyleyen Ackson, seçim sonucunun da parlamenterlerin Filip'e ne kadar güven duyduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
