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Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçildi

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın görev süresinin dolmasıyla boşalan üyelik için İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar seçildi. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar seçildi.

Anayas Mahkemesi Üyeliği'ne Prof. Dr. Ömer'in seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, "Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6,7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar seçilmiştir" denildi.

Anayasa Mahkemesi Başkan Zühtü Aslan'ın 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle öğretim üyeliği kontenjanından bir üyelik boşalmıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

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