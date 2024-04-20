Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçildi

Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar seçildi.

Anayas Mahkemesi Üyeliği'ne Prof. Dr. Ömer'in seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, "Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6,7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar seçilmiştir" denildi.

Anayasa Mahkemesi Başkan Zühtü Aslan'ın 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle öğretim üyeliği kontenjanından bir üyelik boşalmıştı.