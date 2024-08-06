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AYM'den Türkiye Gençlik Partisi kararı: Varlığı sona erdirildi, mal varlığı Hazineye geçecek

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ilk büyük kongresini süresinde gerçekleştirmeyen Türkiye Gençlik Partisi hakkında Anayasa Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, savunma vermemesi üzerine, partinin hukuki varlığının sona ermesi ve tüm mallarının Hazineye geçmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, ilk büyük kongresini yapmayan Türkiye Gençlik Partisi'nin kapatılmasına hükmetti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre partinin tüm mal varlığı da hazineye devredildi.

PARTİDEN İSTENEN SAVUNMA GELMEDİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Türkiye Gençlik Partisi'nin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava kapsamında, Yüksek Mahkeme, partiden savunmasını istedi ancak süresi içinde savunma verilmedi.

AYM'den Türkiye Gençlik Partisi kararı: Varlığı sona erdirildi, mal varlığı Hazineye geçecek

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye Gençlik Partisi'nin 3 Kasım 2021 tarihinde kurulduğu, partinin başkanı olarak ise Mesut Kapar isimli kişinin yer aldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi Gençlik Türkiye Politika Güncel Haberler

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