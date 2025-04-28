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Anayasa Mahkemesi TÜRK-AY Dönem Başkanlığını Azerbaycan'a Devretti

Anayasa Mahkemesi TÜRK-AY Dönem Başkanlığını Azerbaycan'a Devretti
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Anayasa Mahkemesi, Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nın (TÜRK-AY) dönem başkanlığını Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne devretti. AYM Başkanı Kadir Özkaya, TÜRK-AY'ın hukuki dayanışmayı pekiştirme hedefini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (TÜRK-AY) dönem başkanlığı görevini, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine devretti.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, AYM'nin 63. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 27 Nisan 2022'de kurulan TÜRK-AY'ın özel oturumu da düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, oturumda yaptığı konuşmada, Türk dili konuşan ülkelerin anayasa yargısı kurumları arasında kalıcı ve sistemli işbirliği hedefiyle kurulan TÜRK-AY'ın, sadece ortak hukuki değerleri değil; aynı zamanda ortak dil, kültür ve tarihi de merkeze alarak anayasa yargısında dayanışma ruhunu pekiştirdiğini dile getirdi.

Özkaya, TÜRK-AY'ın, tarihsel ve kültürel bağların yanı sıra hukuk devleti ilkesi çerçevesinde kurumsal işbirliğini kalıcı hale getirerek, Türk dünyasında adaletin, barışın ve hukuki istikrarın yaygınlaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

AYM Başkanı Özkaya, "TÜRK-AY'ın kuruluşundan bu yana geçen kısa ama anlamlı süre zarfında hukuk devleti ilkesini, anayasal adaleti ve insan haklarına dayalı yargı kültürünü Türk dünyasında güçlendirme yönündeki ortak irademiz, somut adımlarla şekillenmiş ve kurumsal bir yapıya kavuşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından TÜRK-AY dönem başkanlığının simgesi olan nişane, Özkaya tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhad Abdullayev'e teslim edildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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