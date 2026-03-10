Haberler

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine sınırlama getiren hüküm iptal edildi

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarının belirli saatlerin üzerinde tuttuğu nöbetler için ücret ödenemeyeceğini öngören yasayı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, bu durumun hukuk devleti ilkesini ve zorla çalıştırma yasağını ihlal ettiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarının, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde 130 saatten fazla tuttuğu nöbetlerine ücret verilemeyeceğini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 5947 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değiştirilen ek 33'üncü maddesindeki "ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılamaz" hükmünün Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak iptalini istedi.

Mahkemenin başvurusunda, sağlık personelinin tuttuğu nöbete ilişkin yapılacak ücret ödemesinin belirli bir süreyle sınırlandığı belirtildi.

Bu süre üzerinde nöbet tutulsa dahi sağlık personeline bir ücret ödenmeyeceğinin öngörüldüğüne işaret edilen başvuruda, bu durumun hukuk devleti ilkesini, zorla çalıştırma yasağını ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği öne sürüldü.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın "zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18. maddesine aykırı bulduğu hükmün iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin kararında, şu ifadeler yer aldı:

"İtiraz konusu kuralla, çeşitli sağlık kuruluşları itibarıyla ancak belirli saatlere kadar tutulan nöbetler bakımından ücret ödeneceği, bu sürelerin üzerinde nöbet tutulmasının gerekli olması durumunda ücret ödenmeyeceği öngörülmektedir. Bu haliyle kuralın Anayasanın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasanın 18. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
