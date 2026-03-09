Haberler

Devrimci Sağlık-İş'ten Aym Kararının Ardından Çağrı: Gerekli Yasal Düzenlemeler İvedilikle Yapılmalı

Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Anayasa Mahkemesi'nin İŞKUR üzerinden merkezi atama ile işe başlayanlar ile 696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçirilen işçiler arasındaki ayrımı ortadan kaldıran kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Sendika, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

