Devrimci Sağlık-İş'ten Aym Kararının Ardından Çağrı: Gerekli Yasal Düzenlemeler İvedilikle Yapılmalı

(ANKARA) - Devrimci Sağlık-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin İŞKUR üzerinden merkezi atama ile işe başlayanlar ile 696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçirilen işçiler arasındaki ayrımı ortadan kaldıran kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilerek, "Yıllardır mücadele ettiğimiz KHK-İŞKUR ayrımının ortadan kaldırılması konusunda bu önemli karardan sonra Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ivedi olarak gerekli yasal düzenlemeler yapılması için göreve çağırıyoruz" denildi.

