Anayasa Mahkemesi, Mehmet Murat Çalık'ın Tahliye Talebini Reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın "tahliyesine yönelik tedbir talebini" reddetti.

Çalık'ın avukatları, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, müvekkillerinin tahliyesine yönelik tedbir kararı verilmesi için AYM'ye başvurmuştu.

Alınan bilgiye göre, talebi değerlendiren Yüksek Mahkeme, talebin reddine karar verdi.

Başvurucunun daha önce yaşadığı sağlık problemlerinin "sağlık açısından tehlike arz eden hastalıklar" olduğu belirtilen kararda, bu nedenle sürekli takip altında tutulması gerektiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunun Çalık'a yönelik raporuna yer verilen kararda, cezaevinde tutulma koşullarının hijyen ve beslenme imkanları açısından yetersiz olmadığı ifade edildi.

Başvurucunun sağlık imkanlarından faydalanma açısından sorun yaşadığına dair hiçbir bilgi olmadığı vurgulanan kararda, 3 kişilik odada tek başına kalan Çalık'a gerektiği durumlarda hastaneye yatarak tedavi imkanının sağlandığı aktarıldı.

Mahkeme, Çalık'ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması kapsamında "gerekli önlemlerin alınması için tedbir kararı" verilmesine hükmetti.